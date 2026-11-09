Астраханская область оказалась в середине рейтинга по уровню зарплат в регионах
Около 2,6% работающих получают больше 200 тыс. рублей
Астраханская область расположилась на 42 месте в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат. Итоги исследование представило РИА Новости.
По данным аналитиков, в регионе доход свыше 200 тыс. руб. получают 2,6% работающих, а 44,1% зарабатывают меньше 45 тыс. руб. Диапазон типовых зарплат составляет 33–77 тыс. руб. Для сравнения: в Волгоградской области доля работников с зарплатой более 200 тыс. руб. составляет около 1,8%, а с доходом ниже 45 тыс. руб. — 38,5%.
Лидерами рейтинга стали Чукотка и Магаданская область. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 200 тыс. руб. зарабатывают 25,2% работников. Четвертое место заняла Москва (24,4%), пятое — Ненецкий автономный округ (17,6%). В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург расположился на 11-м месте с показателем 10,8%.