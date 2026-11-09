Астраханская область оказалась в середине рейтинга по уровню зарплат в регионах

По данным аналитиков, в регионе доход свыше 200 тыс. руб. получают 2,6% работающих, а 44,1% зарабатывают меньше 45 тыс. руб. Диапазон типовых зарплат составляет 33–77 тыс. руб. Для сравнения: в Волгоградской области доля работников с зарплатой более 200 тыс. руб. составляет около 1,8%, а с доходом ниже 45 тыс. руб. — 38,5%.