Жителей Карпинска и Краснотурьинска предупредили о взрывах на карьерах

На севере Свердловской области в ноябре запланированы взрывные работы на карьерах «Галкинский» и «Пещерный». Об этом сообщили в местных ЕДДС. Жителям Краснотурьинска и Карпинска рекомендуют в эти дни отказаться от прогулок по лесу вблизи карьеров.