Жителей Карпинска и Краснотурьинска предупредили о взрывах на карьерах
На севере Свердловской области в ноябре запланированы взрывные работы на карьерах «Галкинский» и «Пещерный». Об этом сообщили в местных ЕДДС. Жителям Краснотурьинска и Карпинска рекомендуют в эти дни отказаться от прогулок по лесу вблизи карьеров.
На карьере «Галкинский» (ООО «Полиметаллы Северного Урала») взрывные работы пройдут 9 ноября с 11:00 до 18:00.
На карьере «Пещерный» (ООО «Краснотурьинск-Полиметалл») работы запланированы на период с 9 по 14 ноября и с 16 по 21 ноября ежедневно с 13:00 до 18:00.
На границах опасных зон выставят посты охраны.
«Во время производства взрывных работ подаются следующие звуковые сигналы (сирена): один продолжительный сигнал — предупредительный. Подается при вводе опасной зоны (радиус опасной зоны — не менее 500 м). Два продолжительных — боевой. По этому сигналу проводится взрыв. Три коротких — отбой. Окончание взрывных работ»,— сообщили в ЕДДС.