Жительница Урала стала жертвой мошенников при попытке вызвать проститутку

Далее с заказчицей связался мужчина, представившийся Тимуром Ахмедовичем. Он утверждал, что касса заблокирована из-за поступления платежа частями. Чтобы вернуть деньги, ее попросили сделать «корректные» переводы на нужные счета. Когда жертва начала сомневаться и подумала о том, чтобы отказаться от услуг, собеседник применил психологическое давление, заявив, что знает все ее данные и информацию о ее сыне. Испугавшись за семью, потерпевшая оформила кредит и перевела 146 тыс. руб., а затем еще столько же через другой банк. «И этого аферистам секс-индустрии было недостаточно, чтобы отстать от жертвы. Они потребовали прислать еще 50 тыс. руб. для завершения сделки. Женщина заявила, что денег у нее больше нет и связь с "добродетелями" тут же прервалась. В итоге и коварный план проучить своего кавалера сорвался, и сама дама осталась без личных сбережений»,— рассказал полковник Горелых.