Жительница Урала стала жертвой мошенников при попытке вызвать проститутку
В полицию обратилась 35-летняя жительница Красноуральска, которая стала жертвой мошенников, когда пыталась вызвать проститутку. Потерпевшая лишилась около 300 тыс. руб. и потребовала привлечь к уголовной ответственности двух человек, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Инцидент произошел на фоне конфликта с партнером — она поссорилась с ним из-за отсутствия якобы между ними близости. В порыве гнева она решила вызвать ему проститутку. На первом попавшемся сайте по оказанию таких услуг она выбрала девушку по имени Алсу и позвонила ей, чтобы обсудить детали плана мести. Для подтверждения заказа ей потребовалось внести предоплату в размере 4 тыс. рублей и страховку на 12 тыс. руб. После перевода средств мошенница сообщила о технической ошибке и попросила отправить деньги повторно, что потерпевшая и сделала.
Далее с заказчицей связался мужчина, представившийся Тимуром Ахмедовичем. Он утверждал, что касса заблокирована из-за поступления платежа частями. Чтобы вернуть деньги, ее попросили сделать «корректные» переводы на нужные счета. Когда жертва начала сомневаться и подумала о том, чтобы отказаться от услуг, собеседник применил психологическое давление, заявив, что знает все ее данные и информацию о ее сыне. Испугавшись за семью, потерпевшая оформила кредит и перевела 146 тыс. руб., а затем еще столько же через другой банк. «И этого аферистам секс-индустрии было недостаточно, чтобы отстать от жертвы. Они потребовали прислать еще 50 тыс. руб. для завершения сделки. Женщина заявила, что денег у нее больше нет и связь с "добродетелями" тут же прервалась. В итоге и коварный план проучить своего кавалера сорвался, и сама дама осталась без личных сбережений»,— рассказал полковник Горелых.