Три компании Оренбуржья попали в федеральный реестр ответственного бизнеса
Предприятия прошли оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса
Федеральный реестр ответственного бизнеса пополнился тремя предприятиями из Оренбургской области. К списку присоединились ООО «Велес», ООО «Промышленная Экология» и ООО УК «Уральская сталь». Все они успешно прошли оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса. Об этом сообщает региональное правительство в понедельник, 9 ноября.
«Велес» работает больше 15 лет и специализируется на нефтегазовой отрасли: утилизирует буровые отходы и рекультивирует земли. Компания делает ставку на безопасные условия труда и социальные гарантии для сотрудников, организует практику для студентов, а также поддерживает Федерацию бокса и детско-юношеский спорт в Бузулуке.
Другая компания, «Промышленная Экология», совмещает экологическую деятельность с поддержкой работников и местных сообществ. Новотроицкая «Уральская сталь» обеспечивает жизнь города. Миллионы рублей компания направляет на оздоровление своих специалистов, развитие инженерных классов, поддержку профильных колледжей и благоустройство города через Агентство по развитию Новотроицка.
Как отметили в правительстве, включение в реестр подтверждает системную работу предприятий по корпоративной социальной ответственности, экологической безопасности и взаимодействию с территориями присутствия. Пройти оценку по стандарту могут и другие областные компании.
В сентябре 2026 года Оренбургская область присоединилась к Стандарту общественного капитала бизнеса. На экономическом форуме «Развиваем Оренбуржье вместе» губернатор Евгений Солнцев подписал соответствующее соглашение с Асият Багатыровой — директором АНО «Общественный капитал».