Три компании Оренбуржья попали в федеральный реестр ответственного бизнеса

«Велес» работает больше 15 лет и специализируется на нефтегазовой отрасли: утилизирует буровые отходы и рекультивирует земли. Компания делает ставку на безопасные условия труда и социальные гарантии для сотрудников, организует практику для студентов, а также поддерживает Федерацию бокса и детско-юношеский спорт в Бузулуке.