Крым получит более 279 млн рублей на поддержку предпринимательства

Финансирование позволит предоставлять представителям малого и среднего бизнеса займы по льготным ставкам, которые, по словам господина Аксенова, существенно ниже ключевой ставки Банка России. Максимальный размер микрозайма для одного субъекта МСП составляет 5 млн руб.