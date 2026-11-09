Крым получит более 279 млн рублей на поддержку предпринимательства
Правительство России направило Крыму более 279 млн руб. на докапитализацию региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства. Средства получит микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Финансирование позволит предоставлять представителям малого и среднего бизнеса займы по льготным ставкам, которые, по словам господина Аксенова, существенно ниже ключевой ставки Банка России. Максимальный размер микрозайма для одного субъекта МСП составляет 5 млн руб.
За консультацией предприниматели могут обратиться в фонд по телефону +7 (978) 996-00-23.