Только 1,8% жителей Волгоградской области зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Регион попал в антирейтинг по высоким зарплатам
Волгоградская область оказалась на 61-м месте среди регионов России по доле работников с высокими зарплатами. Результаты исследования опубликовало РИА Новости.
По данным экспертов, в среднем по стране лишь 7,5% работников получают выше 200 тыс. руб. в месяц, а 24,6% — ниже 45 тыс. руб. Средний диапазон зарплат составляет 46–115 тыс. руб.
В Волгоградской области только около 1,8% работающих зарабатывают более 200 тыс. руб. Зарплату ниже 45 тыс. руб. получают 38,5% сотрудников. Диапазон среднемесячного дохода жителей региона, по оценке исследователей, составляет 37–76 тыс. руб.
Лидерами по высоким зарплатам стали Чукотка и Магаданская область, следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 200 тыс. руб. зарабатывают 25,2% работников. Четвертое место заняла Москва (24,4%), пятое — Ненецкий автономный округ (17,6%). В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург расположился на 11-м месте с показателем 10,8%.