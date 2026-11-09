Только 1,8% жителей Волгоградской области зарабатывают больше 200 тыс. рублей

Лидерами по высоким зарплатам стали Чукотка и Магаданская область, следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 200 тыс. руб. зарабатывают 25,2% работников. Четвертое место заняла Москва (24,4%), пятое — Ненецкий автономный округ (17,6%). В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (12,1%) и Мурманская область (11,3%). Санкт-Петербург расположился на 11-м месте с показателем 10,8%.