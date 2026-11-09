Регоператор сообщил о возобновлении вывоза ТКО в городах Хакасии
В «Экопарке» сменился гендиректор
Региональный оператор в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Хакасия — «Экопарк» — сообщил о возобновлении вывоза мусора в ряде населенных пунктов. По данным компании, с 8 ноября мусоровозы работают, в частности, в Абакане и Саяногорске.
«Это стало возможным благодаря достигнутой договоренности с оператором. В муниципалитетах, где администрациями не организованы контейнерные площадки и применяется мешковый способ сбора отходов, вывоз пока не нормализован»,— говорится в сообщении.
Как писал «Ъ-Сибирь», республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на прошлой неделе порекомендовала властям ряда муниципалитетов ввести режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом ТКО. Причиной стала задолженность регоператора перед подрядчиками (ООО «Бытовик» и ООО «Град-Сервис»), сроки договоров с которыми истекли 1 ноября.
«Сегодня мы продумывали, как на ближайшие два-три дня нормализовать ситуацию. Очень надеемся, что на следующей неделе средства “Экопарка” поступят субподрядчику, но на этот период времени нужен особый контроль. Предварительно договорились, что “Экопарк” переведет несколько мусоровозов с других территорий. К сожалению, этого недостаточно: на той территории, которую обслуживало ООО “Бытовик”, работало шесть мусоровозов»,— заявил по итогам совещания в мэрии Абакана в конце прошлой недели глава города Алексей Лемин.
Глава Саяногорска Евгений Молодняков подтвердил 8 ноября, что вывоз мусора в городе возобновился.
В ходе кризиса с вывозом ТКО в АО «Экопарк», учрежденное правительством Хакасии, сменило гендиректора. Компанию возглавил Алексей Сиорпас. В разные годы он занимал руководящие должности в органах государственной власти Республики Хакасия, Республики Тыва и Магаданской области. Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2025 года господин Сиорпас возглавлял госкомитет по туризму в Туве и принимал участие в конкурсе на пост мэра Кызыла.