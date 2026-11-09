Регоператор сообщил о возобновлении вывоза ТКО в городах Хакасии

«Сегодня мы продумывали, как на ближайшие два-три дня нормализовать ситуацию. Очень надеемся, что на следующей неделе средства “Экопарка” поступят субподрядчику, но на этот период времени нужен особый контроль. Предварительно договорились, что “Экопарк” переведет несколько мусоровозов с других территорий. К сожалению, этого недостаточно: на той территории, которую обслуживало ООО “Бытовик”, работало шесть мусоровозов»,— заявил по итогам совещания в мэрии Абакана в конце прошлой недели глава города Алексей Лемин.