В Кузбассе суд арестовал двух последователей запрещенной религиозной организации

В Таштаголе по ходатайству следствия заключены под стражу на два месяца (до 5 января 2027 года) два последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). «При принятии решения учтены тяжесть инкриминируемого преступления, санкция за которое предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также сведения о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия и воспрепятствовать производству по делу. В частности, суд принял во внимание наличие у них действующих загранпаспортов»,— сообщили сегодня в пресс-центре судов Кемеровской области.