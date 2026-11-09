Первого замглавы Краснокутского района оштрафовали за отписку в ответ гражданину

Проверка выявила, что муниципальный чиновник не обеспечил всестороннее и объективное рассмотрение письменного заявления гражданина. Документ поступил в администрацию в июле 2026 года. Прокуратура завела административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).