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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Сибирь

Богучанской ГЭС сменили руководителя

Новым гендиректором Богучанской ГЭС в Красноярском крае назначен Вячеслав Шепелев, сообщила пресс-служба компании. На этом посту он сменил Владислава Кобякова, который руководил предприятием с 2021 года.

Михаил Кичанов / Коммерсантъ

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В гидроэнергетике Вячеслав Шепелев работает более 20 лет. До последнего назначения возглавлял Жигулевскую ГЭС в Самарской области. Ранее руководил Зейской ГЭС в Амурской области.
Богучанская ГЭС входит в структуру Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), подконтрольного «РусГидро» и «Русалу». Установленная электрическая мощность электростанции составляет почти 3 тыс. МВт.
Дмитрий Мальков, Красноярск