Богучанской ГЭС сменили руководителя
Новым гендиректором Богучанской ГЭС в Красноярском крае назначен Вячеслав Шепелев, сообщила пресс-служба компании. На этом посту он сменил Владислава Кобякова, который руководил предприятием с 2021 года.
В гидроэнергетике Вячеслав Шепелев работает более 20 лет. До последнего назначения возглавлял Жигулевскую ГЭС в Самарской области. Ранее руководил Зейской ГЭС в Амурской области.
Богучанская ГЭС входит в структуру Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), подконтрольного «РусГидро» и «Русалу». Установленная электрическая мощность электростанции составляет почти 3 тыс. МВт.