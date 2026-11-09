В Сочи досрочно запустят отопительный сезон

В администрации сообщили, что объекты теплоснабжения заранее подготовили к осенне-зимнему периоду. Для оперативного реагирования на возможные обращения бригады МУП «Сочитеплоэнерго» перевели на круглосуточный режим работы. Ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям поручено мобилизовать силы и средства для бесперебойной подачи тепла в жилые дома.