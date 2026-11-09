В Сочи досрочно запустят отопительный сезон
В Сочи досрочно начнут отопительный сезон на всей территории побережья. Такое решение принято после сотен обращений жителей, попросивших включить отопление в жилых домах и социальных объектах на фоне резкого похолодания, сообщил глава города Андрей Прошунин.
«Уже дал поручение начать отопительный сезон на побережье досрочно, без адресных заявок и других условий»,— написал господин Прошунин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, в некоторых домах батареи уже начали прогреваться. Полное заполнение системы теплоснабжения займет до пяти дней, что соответствует технологическим нормативам.
В администрации сообщили, что объекты теплоснабжения заранее подготовили к осенне-зимнему периоду. Для оперативного реагирования на возможные обращения бригады МУП «Сочитеплоэнерго» перевели на круглосуточный режим работы. Ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям поручено мобилизовать силы и средства для бесперебойной подачи тепла в жилые дома.