Пять кандидатов выдвинулись на довыборы в Рыбинске
Пять человек выдвинули свои кандидатуры на дополнительные выборы депутата Муниципального Совета Рыбинска по одномандатному округу №11. Прием документов завершился, однако пока ни один из претендентов не зарегистрирован. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии.
На мандат претендуют первый заместитель главы Рыбинска Николай Брядовой, выдвинутый местным отделением «Единой России», Суджаддин Джафаров от ЛДПР, электромонтер «Рыбинского кабельного завода» Александр Леонтьев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, самозанятый Олег Леонтьев от «Справедливой России» и секретарь местного отделения КПРФ Владимир Пудовиков.
Пока все пятеро имеют статус выдвинутых. Для участия в голосовании им необходимо пройти регистрацию в территориальной избирательной комиссии. Таким образом, окончательный список участников выборов еще не сформирован.
Дополнительные выборы назначены на 27 декабря. Они пройдут по округу №11, который включает часть Северного и Западного микрорайонов Рыбинска. Мандат стал вакантным после досрочного прекращения полномочий депутата Артема Аристова, перешедшего на работу в министерство спорта Ярославской области.