Пять кандидатов выдвинулись на довыборы в Рыбинске

Пять человек выдвинули свои кандидатуры на дополнительные выборы депутата Муниципального Совета Рыбинска по одномандатному округу №11. Прием документов завершился, однако пока ни один из претендентов не зарегистрирован. Об этом свидетельствуют данные избирательной комиссии.