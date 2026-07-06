Муниципальный совет Рыбинска досрочно прекратил полномочия депутата

Муниципальный совет Рыбинска принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Артема Аристова. Решение было принято на внеочередном заседании в связи с соответствующим заявлением господина Аристова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Артем Аристов переходит на госслужбу. Он может занять должность в министерстве спорта Ярославской области.

«Артем Валерьевич уходит работать на государственную службу, совмещение полномочий депутата муниципального совета с должностью на государственной и муниципальной службе невозможно»,— пояснила председатель совета Светлана Кочегарова.

Также муниципальный совет принял решение об исключении господина Аристова из постоянных комиссий муниципального совета. Исполнять обязанности председателя постоянной комиссии по социальной политике будет зампред Николай Смирнов. Решение совета о снятии депутатских полномочий направят в территориальную избирательную комиссию, которая назначит дату довыборов. Пока господин Аристов продолжает возглавлять МАО ДО СШОР «Метеор», директором которого он является с 2018 года.

Алла Чижова