В Орловской области поступления налога на прибыль сократились до 5,3 млрд рублей
Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Орловской области за январь — сентябрь 2026 года составили 5,3 млрд руб. — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на заседании облправительства сообщила руководитель областного департамента финансов Елена Сапожникова. Губернатор Андрей Клычков отметил, что поступления сокращаются второй год подряд.
Заместитель руководителя управления ФНС по региону Алла Рубцова сообщила, что после получения деклараций за девять месяцев прогноз несколько улучшился. Однако по итогам года поступления налога на прибыль ожидаются на уровне примерно 92,5% от показателя 2025-го.
При этом, по прогнозу госпожи Рубцовой, совокупные налоговые сборы в областной бюджет по итогам года составят около 38,5 млрд руб. — с ростом чуть более чем на 5%. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что за три квартала поступило 33,8 млрд руб., что на 3,6% больше уровня 2025-го. Как рассказала госпожа Сапожникова, за девять месяцев налоговые и неналоговые доходы региональной казны достигли 28,3 млрд руб., увеличившись на 3%. Крупнейшим источником стал налог на доходы физических лиц — 11,1 млрд руб., акцизы на нефтепродукты принесли 4,2 млрд руб., налог по упрощенной системе налогообложения — 2,8 млрд руб.
Общие доходы областного бюджета, включая безвозмездные поступления, составили 42,5 млрд руб. — на 1,7% больше прошлогоднего уровня и 71% от плана 2026-го. Расходы увеличились быстрее — на 4,8%, до 44,9 млрд руб. (73,6% от плана). Исходя из озвученных округленных сумм, бюджет исполнен с дефицитом около 2,4 млрд руб.
По итогам обсуждения господин Клычков поручил главным распорядителям бюджетных средств до 20 декабря обеспечить полное и своевременное освоение федерального финансирования, в том числе по нацпроектам.
Ранее депутаты орловского облсовета поддержали в первом чтении проект закона о бюджете региона на 2027 год. Согласно документу, доходы планируются в объеме 62,2 млрд руб., расходы — 62,7 млрд руб. Таким образом, областная казна может быть сформирована с дефицитом 500 млн руб.