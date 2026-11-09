В Орловской области поступления налога на прибыль сократились до 5,3 млрд рублей

Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Орловской области за январь — сентябрь 2026 года составили 5,3 млрд руб. — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на заседании облправительства сообщила руководитель областного департамента финансов Елена Сапожникова. Губернатор Андрей Клычков отметил, что поступления сокращаются второй год подряд.