Генпрокуратура назначила прокурора Советского района Саратовской области

Господину Калигину 48 лет. Он получил высшее юридическое образование, служит в прокуратуре Саратовской области с октября 2000 года. Работал помощником Пугачевского межрайонного прокурора, помощником прокурора Волжского района Саратова, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области. С ноября 2013 года Максим Калигин занимал должность начальника названного отдела.