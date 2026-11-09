Генпрокуратура назначила прокурора Советского района Саратовской области
Пост занял Максим Калигин
Прокурором Советского района Саратовской области стал старший советник юстиции Максим Калигин. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Господину Калигину 48 лет. Он получил высшее юридическое образование, служит в прокуратуре Саратовской области с октября 2000 года. Работал помощником Пугачевского межрайонного прокурора, помощником прокурора Волжского района Саратова, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области. С ноября 2013 года Максим Калигин занимал должность начальника названного отдела.
В Генпрокуратуре нового прокурора характеризуют как юридически грамотного, трудолюбивого и ответственного руководителя. За положительные результаты на службе его поощряли генпрокурор и прокурор области. Господин Калигин награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» I степени и юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».