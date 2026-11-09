Число ижевчан на обрабатывающих производствах выросло на 2,1% в первом полугодии
Средняя зарплата на таких предприятиях превысила 120 тысяч рублей
Средняя зарплата на обрабатывающих производствах Ижевска составила 126,4 тыс. руб. в первом полугодии, что на 15,1% выше, чем годом ранее. Как следует из прогноза социально-экономического развития города в 2027-2029 годах, на таких предприятиях заняты 34,7% от общего числа работников, или 61,4 тыс. ижевчан (+2,1% за год).
«Значительный рост зарплаты работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса за последние два года способствовал увеличению числа занятых на крупных и средних предприятиях города»,— говорится в документе.
По прогнозу, ситуация на рынке труда в 2027-2029 годах будет оставаться стабильной за счет, в частности, снижения нелегальной занятости и удержания кадров на предприятиях.
Число работников в сфере недвижимости за указанный период выросло на 9,3%, в добыче полезных ископаемых — на 8%, в компаниях в области информации и связи — на 4,9%. Меньше всего новыми кадрами пополнились отрасли оптовой и розничной торговли и ремонта транспорта — прирост по 1,1%.
Напомним, объем прибыли крупных и средних организаций Ижевска, по предварительной оценке, составит 156,4 млрд руб. в 2026 году, что на 9,6% меньше прошлогоднего значения.