Число ижевчан на обрабатывающих производствах выросло на 2,1% в первом полугодии

Средняя зарплата на обрабатывающих производствах Ижевска составила 126,4 тыс. руб. в первом полугодии, что на 15,1% выше, чем годом ранее. Как следует из прогноза социально-экономического развития города в 2027-2029 годах, на таких предприятиях заняты 34,7% от общего числа работников, или 61,4 тыс. ижевчан (+2,1% за год).