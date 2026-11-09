Главным федеральным инспектором по Тюменской области назначен Алексей Костров

Господин Костров родился в 1981 году в поселке Зауральский Челябинской области. В 2003 году он окончил Южно-Уральский государственный университет, а в 2008 году — челябинский филиал Уральской академии государственной службы. С 2003 по 2012 год Алексей Костров работал в аппарате правительства Челябинской области на различных должностях. С июля 2012 года он перешел в аппарат полпреда УрФО, где занимал позиции консультанта и советника контрольного департамента. С марта 2020 года Алексей Костров исполнял обязанности федерального инспектора по ХМАО-Югре. С 1 октября 2026 года он исполнял обязанности главного федерального инспектора по Тюменской области.