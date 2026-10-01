Депутаты от «Единой России» заняли все посты вице-спикеров Тюменской облдумы

Тюменская областная дума утвердила заместителями председателя регионального парламента четырех представителей от «Единой России». По итогам тайного голосования депутаты избрали на соответствующие посты единогласно только двух политиков из четырех. Представители от «Единой России» стали единственными кандидатами, выдвинутыми на должности вице-спикеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Артюхов Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Наталья Шевчик Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Галина Резяпова Фото: Сайт Тюменской областной думы Дмитрий Кузьменко Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Следующая фотография 1 / 4 Андрей Артюхов Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Наталья Шевчик Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Галина Резяпова Фото: Сайт Тюменской областной думы Дмитрий Кузьменко Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

В частности, руководящие посты заняли:

Первого вице-спикера — депутат пяти созывов, бывший заместитель губернатора Тюменской области, экс-спикер Госдумы Ямала Андрей Артюхов (избран в составе партсписка кандидатов «Единой России» по единому округу). Его кандидатуру поддержали 45 депутатов из 46, присутствующих на заседании. Политик занимает должность первого заместителя председателя с 2011 года, как и пост руководителя фракции «Единая Россия».

(избран в составе партсписка кандидатов «Единой России» по единому округу). Его кандидатуру поддержали 45 депутатов из 46, присутствующих на заседании. Политик занимает должность первого заместителя председателя с 2011 года, как и пост руководителя фракции «Единая Россия». Вице-спикера — депутат двух созывов, бывшая первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик (избрана в составе партсписка кандидатов «Единой России» по единому округу). Ее кандидатуру одобрили 45 депутатов из 46. Пост заместителя председателя облдумы госпожа Шевчик занимает с 2021 года.

(избрана в составе партсписка кандидатов «Единой России» по единому округу). Ее кандидатуру одобрили 45 депутатов из 46. Пост заместителя председателя облдумы госпожа Шевчик занимает с 2021 года. Вице-спикера — депутат четырех созывов, бывшая первый заместитель главы Сургутского района Галина Резяпова (избрана по Сургутскому округу №9). За ее кандидатуру единогласно проголосовали все 46 депутатов. Должность заместителя председателя регионального парламента госпожа Резяпова занимает с 2016 года.

(избрана по Сургутскому округу №9). За ее кандидатуру единогласно проголосовали все 46 депутатов. Должность заместителя председателя регионального парламента госпожа Резяпова занимает с 2016 года. Вице-спикера — бывший главный федеральный инспектор по Тюменской области в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Дмитрий Кузьменко (впервые ибрался в облдуму в составе партсписка кандидатов «Единой России» по единому округу). Его кандидатуру единогласно поддержали все 46 депутатов. Экс-чиновник сменил на посту депутата трех созывов, экс-мэра Нягани Владимира Нефедьева (Няганьский округ; «Единая Россия»).

Кандидатуры политиков на посты вице-спикеров предложил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов («Единая Россия»), который был переизбран главой регионального парламента в ходе этого же заседания. В обращении к новому созыву он подчеркнул, что депутаты должны сохранить политическую стабильность и традиции, основанные на балансе интересов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Предстоит продолжить традиции тюменского парламентаризма, основными чертами которого были и остаются преемственность, сохранение политической стабильности, законодательное обеспечение социально-экономического развития региона и нацеленность на конструктивное взаимодействие с губернатором, правительством»,— отметил спикер.

Голосование на выборах депутатов Тюменской областной думы проходило 18-20 сентября без использования электронного формата. За 126 политиков в одномандатных округах и 231 кандидата в составе партсписков семи партий могли проголосовать 2 713 062 избирателей Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на 2 009 избирательных участках. По данным регизбиркома, явка в трех регионах «тюменской матрешки» превысила показатель в 64,37%.

В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте.

Василий Алексеев