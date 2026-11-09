В Невинномысске бригадир получил условный срок за гибель работника

С учетом обстоятельств дела суд признал подсудимого виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденному запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с руководством работами и обеспечением техники безопасности в строительстве.