В Невинномысске бригадир получил условный срок за гибель работника
Невинномысский городской суд вынес приговор бригадиру подрядной организации по делу о гибели разнорабочего. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.
Как установлено в судебном заседании, осужденный, отвечавший за организацию и безопасное проведение работ, допустил сотрудника на пятый ярус стеллажного хранилища без средств индивидуальной защиты. Рабочий упал с высоты 10 метров, получил травмы и скончался в больнице.
С учетом обстоятельств дела суд признал подсудимого виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденному запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с руководством работами и обеспечением техники безопасности в строительстве.
Приговор в законную силу не вступил.