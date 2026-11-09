Кубани выделили 2,15 млрд рублей на озимые под урожай 2027 года
Краснодарский край вошел в число главных получателей федеральных субсидий на возделывание озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Региону направят 2,15 млрд руб. Всего на компенсацию затрат аграриев правительство выделяет свыше 13,3 млрд руб., которые распределят между 22 регионами, где ведется возделывание озимых.
Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Крупнейшим получателем поддержки станет Ростовская область с 4,51 млрд руб. — это около трети всего объема финансирования. Вместе кубанский и донской регионы аккумулируют почти половину общих средств. Замыкает тройку лидеров Ставропольский край с 2,07 млрд руб.
Субсидии предназначены для частичной компенсации расходов сельхозпроизводителей на проведение полевых работ под урожай будущего года. По оценке правительства, они позволят поддержать агротехнологические работы на площади более 5,5 млн га. Для Краснодарского края, традиционно одного из ведущих зерновых регионов страны, второй по величине объем субсидий закрепляет ключевую роль в структуре федеральной аграрной поддержки.