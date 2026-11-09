Кубани выделили 2,15 млрд рублей на озимые под урожай 2027 года

Субсидии предназначены для частичной компенсации расходов сельхозпроизводителей на проведение полевых работ под урожай будущего года. По оценке правительства, они позволят поддержать агротехнологические работы на площади более 5,5 млн га. Для Краснодарского края, традиционно одного из ведущих зерновых регионов страны, второй по величине объем субсидий закрепляет ключевую роль в структуре федеральной аграрной поддержки.