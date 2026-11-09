В Ярославле сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов и похищала деньги
Сотрудница банка в Ярославле оформляла кредиты на клиентов без их ведома и забирала полученные деньги. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Ярославской области.
По данным ведомства, 32-летняя ярославна работала специалистом по продажам и имела доступ к персональным данным клиентов. Она использовала эти сведения, чтобы подавать кредитные заявки от их имени. О займах клиенты узнавали, когда с ними связывались коллекторы.
Сотрудницу привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Суд обязал ее возместить банку 1,1 млн руб. ущерба.
Приставы арестовали счета женщины, ограничили ей выезд за границу и обратили взыскание на зарплату. Ущерб возместили полностью. С бывшей сотрудницы банка также взыскали 81 тыс. руб. исполнительского сбора.