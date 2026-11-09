В Ярославле сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов и похищала деньги

По данным ведомства, 32-летняя ярославна работала специалистом по продажам и имела доступ к персональным данным клиентов. Она использовала эти сведения, чтобы подавать кредитные заявки от их имени. О займах клиенты узнавали, когда с ними связывались коллекторы.