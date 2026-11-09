Китайские гибриды стали популярнее электромобилей среди жителей Кубани

В сегменте подключаемых гибридов лидируют китайские марки. Первое место занимает Lixiang с 2,45 тыс. автомобилей, второе — Voyah с 1,72 тыс. На третьей позиции Geely (671 машина). В первую пятерку также входят BMW (505) и Evolute (329). Далее в рейтинге расположились BYD, Exeed, Lynk & Co, Chery и Chevrolet.