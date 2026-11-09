Китайские гибриды стали популярнее электромобилей среди жителей Кубани
В Краснодарском крае парк подключаемых гибридов превысил количество зарегистрированных электромобилей. На середину 2026 года в регионе насчитывалось 7,4 тыс. гибридов и 5,4 тыс. электрокаров. Такие данные приводит «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на аналитиков «Автостата».
Среди электромобилей наиболее распространена техника Nissan — в крае зарегистрировано 1,47 тыс. таких машин. На втором месте Zeekr с 782 автомобилями, далее следуют Volkswagen (560), Tesla (558) и Evolute (340). В десятку также вошли Amberauto, BYD, Audi, Avatr и BMW.
В сегменте подключаемых гибридов лидируют китайские марки. Первое место занимает Lixiang с 2,45 тыс. автомобилей, второе — Voyah с 1,72 тыс. На третьей позиции Geely (671 машина). В первую пятерку также входят BMW (505) и Evolute (329). Далее в рейтинге расположились BYD, Exeed, Lynk & Co, Chery и Chevrolet.