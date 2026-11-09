В Новороссийске оштрафовали за загрязнение окружающей среды мастера полигона на горе Щелба
В Новороссийске мастер полигона ООО «Терра-Н» Владимир Демин оштрафован на 150 тыс. руб. за нарушение правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды. Приморский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 247 УК РФ. Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу на приговор и оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.
По материалам дела, с марта 2023 года по январь 2024 года господин Демин, работавший мастером полигона и исполнявший обязанности начальника производства, не обеспечил надлежащее обслуживание дренажной системы и своевременное устранение переливов фильтрата.
В результате загрязнению подверглись почва в урочище горы Щелба, ручей Безымянный, река Озерейка и акватория Черного моря. В числе обнаруженных загрязняющих веществ — нефтепродукты, ионы аммония, железо, мышьяк, цинк, медь, кадмий и хлориды.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Он объяснил переливы обильными осадками и заявил, что предприятие не причастно к загрязнению реки Озерейки и Черного моря. Суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб.