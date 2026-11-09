В Новороссийске оштрафовали за загрязнение окружающей среды мастера полигона на горе Щелба

В Новороссийске мастер полигона ООО «Терра-Н» Владимир Демин оштрафован на 150 тыс. руб. за нарушение правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды. Приморский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 247 УК РФ. Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу на приговор и оставил его без изменений. Решение вступило в законную силу.