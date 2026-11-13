Дмитрий Журавский: человек-мост

Строительство моста было сопряжено с огромными техническими и хозяиственными проблемами. Быки строили кессонным способом: опускали в Волгу большои перевернутыи «стакан», выкачивали из него воду и в нем работали — вынимали грунт, выкладывали камень. Работа была очень тяжелои. В году только четыре месяца, с половины июня до половины октября, можно было вести монтажные работы. Причем необходимо, чтобы все начатое с половины июня оканчивалось в половине октября, иначе все неоконченное будет разрушено ледоходом. Все опоры были выведены из цельного известняка Жигулевских гор, ледорезы и передняя часть быков — на высоту 5,40 саженей (11,5 м) — облицованы гранитом твердои породы, доставленным из Финляндии и с берегов Шексны. На мост потребовалось уложить 50 тыс. кв. м каменнои кладки. Высота опор от основания достигает более 40 метров!