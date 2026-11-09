Почти половина краснодарцев рассчитывает на отпуск летом

Почти половина работающих жителей Краснодара — 45% — планирует провести летом 2027 года весь отпуск или большую его часть. Еще 9% собираются отдыхать весной, 8% — осенью и 4% — зимой. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса трудоустроенных экономически активных горожан.