Почти половина краснодарцев рассчитывает на отпуск летом
Почти половина работающих жителей Краснодара — 45% — планирует провести летом 2027 года весь отпуск или большую его часть. Еще 9% собираются отдыхать весной, 8% — осенью и 4% — зимой. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса трудоустроенных экономически активных горожан.
Еще 12% респондентов будут отдыхать в соответствии с графиком, составленным отделом кадров. Женщины чаще мужчин выбирают летние месяцы, тогда как мужчины чаще планируют отпуск зимой.
Предпочтения различаются и в зависимости от возраста. Среди краснодарцев младше 35 лет летом собираются отдыхать 41%, среди тех, кто старше,— 49%. Молодые респонденты чаще выбирают осень и зиму.
Летний отпуск также чаще планируют родители: такой вариант выбрала половина опрошенных с детьми против 40% среди бездетных. Последние, в свою очередь, вдвое чаще родителей предпочитают отдыхать осенью.