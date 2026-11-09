В Прикамье продолжают снижаться цены на бензин

По данным Росстата, с 27 октября по 2 ноября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 22 субъектах Российской Федерации, более всего — в Чукотском автономном округе (+6,4%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 60 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Калмыкия (-20,6%).