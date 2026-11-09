В Прикамье продолжают снижаться цены на бензин
За неделю с 27 октября по 2 ноября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 1,89 руб. и составила 73,60 руб. за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 упала на 1,64 руб., до 68,55 руб. за литр, АИ-95 — на 2,10 руб., до 76,92 руб. за литр. Цена на АИ-98 не изменилась и составляет 99,97 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась на 37 коп. и составила 83,96 руб. за литр.
Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 71,92 руб. за литр.
По данным Росстата, с 27 октября по 2 ноября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 22 субъектах Российской Федерации, более всего — в Чукотском автономном округе (+6,4%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 60 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Калмыкия (-20,6%).