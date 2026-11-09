Проект бюджета Тувы на 2027 год предполагает дефицит в 1,2 млрд рублей

Напомним, бюджет Тувы на 2026 год был утвержден в первом чтении в конце 2025-го. Тогда доходы были утверждены в размере 63,9 млрд руб., расходы — 65,42 млрд руб., дефицит должен был составить 1,52 млрд руб. В результате изменений, внесенных в бюджет в августе, дефицит был увеличен до 2,59 млрд руб.