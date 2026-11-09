Проект бюджета Тувы на 2027 год предполагает дефицит в 1,2 млрд рублей
Правительство Тувы предложило Верховному хуралу республики принять бюджет региона на 2027 год с дефицитом в размере 1,2 млрд руб. Параметры финансового документа сообщила пресс-служба республиканского правительства.
Доходы запланированы в размере 66,5 млрд руб., расходы — 67,7 млрд руб. На социальную сферу предполагается направить 65% всего объема расходов.
Напомним, бюджет Тувы на 2026 год был утвержден в первом чтении в конце 2025-го. Тогда доходы были утверждены в размере 63,9 млрд руб., расходы — 65,42 млрд руб., дефицит должен был составить 1,52 млрд руб. В результате изменений, внесенных в бюджет в августе, дефицит был увеличен до 2,59 млрд руб.