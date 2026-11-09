Ярославская область планирует выручить 2 млрд от приватизации в следующем году

В основной имущественный перечень вошла 121 позиция, которые ранее уже включались в план, но не были проданы или же не выставлялись на торги. Среди них — здания областных Минфина и Минздрава в Ярославле, гостиничный комплекс на улице Островского в Угличе и бывший аграрный колледж в Козьмодемьянске. Кроме того, область планирует приватизировать 24,96% акций ОАО «Авиация Ярославля» и внести 20 объектов тепловых сетей в уставный капитал АО «Яркоммунсервис».