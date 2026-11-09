Ярославская область планирует выручить 2 млрд от приватизации в следующем году
Власти Ярославской области рассчитывают получить от приватизации имущества 2 млрд руб. в 2027 году — в 2,5 раза больше, чем предусматривал прежний прогноз. Об этом говорится в законопроекте, который губернатор Михаил Евраев внес в областную думу 3 ноября. На 2028 и 2029 годы поступления оценены в 800 млн руб. ежегодно.
В проект вошли 2 036 объектов газораспределения и газопотребления, в том числе газопроводы и участки сетей. Как сообщал «Ъ-Ярославль» (9043508), область рассчитывала продать газовые сети «Газпрому» в 2026 году, однако сделку отложили.
По словам министра финансов региона Алексея Долгова, из-за переноса прогноз поступлений от приватизации на этот год снизили с 3,5 млрд до 2 млрд руб. Новый срок сделки министр не назвал.
В основной имущественный перечень вошла 121 позиция, которые ранее уже включались в план, но не были проданы или же не выставлялись на торги. Среди них — здания областных Минфина и Минздрава в Ярославле, гостиничный комплекс на улице Островского в Угличе и бывший аграрный колледж в Козьмодемьянске. Кроме того, область планирует приватизировать 24,96% акций ОАО «Авиация Ярославля» и внести 20 объектов тепловых сетей в уставный капитал АО «Яркоммунсервис».