Астраханский «Волгарь» проиграл Саратову и покинул группу «Золото» Второй лиги А
Астраханский «Волгарь» проиграл саратовскому «Соколу» со счетом 0:2. Следующий год астраханцы начнут в группе «Серебро» Второй лиги дивизиона А.
В первом тайме точным пенальти отметился нападающий «Сокола» Артемий Укомский. После перерыва он успешно оформил дубль, выйдя один на один с голкипером «Волгаря» после паса от капитана Владимира Азарова.
Следующий матч саратовцы сыграют с «Калугой» 15 ноября на выезде. «Волгарь» в этот же день примет у себя дома кировское «Динамо».