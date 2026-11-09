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Выпуск газеты №206/П

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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Астраханский «Волгарь» проиграл Саратову и покинул группу «Золото» Второй лиги А

Астраханский «Волгарь» проиграл саратовскому «Соколу» со счетом 0:2. Следующий год астраханцы начнут в группе «Серебро» Второй лиги дивизиона А.
"Волгарь" проиграл "Соколу" и вылетел из группы "Золото" Второй лиги А

"Волгарь" проиграл "Соколу" и вылетел из группы "Золото" Второй лиги А

ФК «Волгарь»

В первом тайме точным пенальти отметился нападающий «Сокола» Артемий Укомский. После перерыва он успешно оформил дубль, выйдя один на один с голкипером «Волгаря» после паса от капитана Владимира Азарова.
Следующий матч саратовцы сыграют с «Калугой» 15 ноября на выезде. «Волгарь» в этот же день примет у себя дома кировское «Динамо».
Марина Окорокова