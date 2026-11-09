На Дону нетто-контракты применяют лишь на 17 межмуниципальных маршрутах
В Ростовской области нетто-контракты на регулярных перевозках охватывают пока только 17 межмуниципальных маршрутов — это 2,8% от 611 межмуниципальных маршрутов региона и 1,3% от всех 1316 муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Об этом «Ведомости Юг» сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Большинство действующих маршрутов связывают Ростов-на-Дону с садоводческими товариществами. Их обслуживает ООО «Самара Авто Газ» по государственному контракту: перевозчик оставляет себе выручку от продажи билетов, а областной бюджет оплачивает фактически выполненный объем транспортной работы. На очередной период министерство транспорта также планирует организацию перевозок по 17 межмуниципальным маршрутам — подрядчика определят по итогам открытого конкурса в электронной форме, извещение о котором размещено 23 октября 2026 года.
Расширение нетто-модели область связывает с наличием бюджетных ассигнований: предварительный объем средств на организацию регулярных перевозок по регулируемым тарифам оценивается в 295,22 млн рублей. По словам Беликовой, распространение нетто-контрактов на муниципальных маршрутах, включая Ростов-на-Дону и другие крупные города, рассматривается, однако решение будет зависеть от специфики транспортного обслуживания и финансовых возможностей местных бюджетов, поскольку организация таких перевозок относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Тарифы для пассажиров при переходе на нетто-модель не изменятся: их по-прежнему устанавливает региональная служба по тарифам, а стоимость поездки может различаться в зависимости от расстояния. Полностью отказываться от брутто-контрактов, при которых перевозчик получает плату за выполнение рейсов по расписанию от государства или муниципалитета, а не от пассажиров напрямую, регион не намерен.