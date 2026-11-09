На Дону нетто-контракты применяют лишь на 17 межмуниципальных маршрутах

Тарифы для пассажиров при переходе на нетто-модель не изменятся: их по-прежнему устанавливает региональная служба по тарифам, а стоимость поездки может различаться в зависимости от расстояния. Полностью отказываться от брутто-контрактов, при которых перевозчик получает плату за выполнение рейсов по расписанию от государства или муниципалитета, а не от пассажиров напрямую, регион не намерен.