Глава Калтасинского района Башкирии ушел на СВО

41-летний глава администрации Калтасинского района Башкирии Семен Цедилкин подписал контракт с Минобороны РФ для службы в зоне СВО. Об этом на совещании регионального правительства сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики охарактеризовал решение чиновника словами «достойный поступок».