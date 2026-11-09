Глава Калтасинского района Башкирии ушел на СВО
Исполняющим обязанности главы администрации назначен Ильнур Хатмуллин
41-летний глава администрации Калтасинского района Башкирии Семен Цедилкин подписал контракт с Минобороны РФ для службы в зоне СВО. Об этом на совещании регионального правительства сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики охарактеризовал решение чиновника словами «достойный поступок».
Исполняющим обязанности главы администрации назначен Ильнур Хатмуллин.
Господин Цедилкин возглавил муниципалитет в феврале прошлого года.