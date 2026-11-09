В Уфе вынесли приговор по делу о похищении человека и самоуправстве
Октябрьский районный суд Уфы приговорил двух уфимцев 43 и 53 лет к пяти годам и шести месяцам и пяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Они признаны виновными в похищении человека (ч. 2 п.п. «а, в» ст. 126) и самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Как было установлено в суде, один из подсудимых передал знакомому 6,7 млн руб. для инвестирования, но тот не исполнил обязательства и не вернул деньги. Тогда фигурант дела решил похитить его.
В июне 2025 года подсудимый со знакомым выманили должника и отвезли в загородный дом, надев на него наручники и шапку на голову. Затем потерпевшего завели в комнату и стали угрожать, снимая происходящее на видеокамеру.
Подсудимые частично признали вину.