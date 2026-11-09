Ольга Абрамова проведет прямую линию 23 ноября
Жители республики смогут задать вопросы по нескольким каналам связи
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова проведет прямую линию с жителями республики 23 ноября. Начало эфира запланировано на 18:30. Об этом она сообщила на своих страницах в социальных сетях.
Задать вопросы Ольге Абрамовой можно через чат-бот в мессенджере MAX, платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», по телефону 122 или в личных сообщениях на ее страницах в социальных сетях. Трансляцию покажут на телеканале «Моя Удмуртия», а также на страницах врио главы республики в соцсетях.
По словам Ольги Абрамовой, вопросы, на которые она не успеет ответить во время эфира, передадут на дальнейшую отработку.
Предыдущая прямая линия главы Удмуртии состоялась 2 декабря 2025 года. Ее провел Александр Бречалов. Эфир продолжался около 2,5 часа — с 18:00 до 20:34. По данным Центра управления регионом, за время подготовки и проведения прямой линии поступило более 2 тыс. обращений. Бречалов успел ответить на 47 вопросов, остальные поручил отработать до конца декабря.