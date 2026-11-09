Ольга Абрамова проведет прямую линию 23 ноября

Задать вопросы Ольге Абрамовой можно через чат-бот в мессенджере MAX, платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», по телефону 122 или в личных сообщениях на ее страницах в социальных сетях. Трансляцию покажут на телеканале «Моя Удмуртия», а также на страницах врио главы республики в соцсетях.