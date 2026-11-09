Жителя Прикамья приговорили к двум годам колонии за сопротивление сотрудникам ДПС

Судом установлено, что в мае 2026 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от сотрудников ДПС. В ходе попытки задержания он не прекратил противоправные действия и активно противодействовал сотрудникам правопорядка. Среди прочего злоумышленник совершил наезд на дорожный знак, пытался таранить служебный автомобиль, чтобы покинуть место происшествия, а также дважды применил насилие к полицейским — при оформлении материалов и при доставлении в отдел.