Число жалоб на банки и МФО на Кубани с начала года выросло на 13%
Жители Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года направили в Банк России более 11 тыс. жалоб — почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего обращения касались работы банков и микрофинансовых организаций (МФО). При этом число претензий к кредитным организациям немного сократилось, а к МФО — выросло более чем на 60%.
В Южном главном управлении Банка России связывают увеличение числа жалоб на микрофинансовые организации в том числе с деятельностью недобросовестных долговых консультантов, так называемых «раздолжнителей». Они предлагают за плату избавить заемщиков от долгов, однако на практике могут ухудшить их кредитную историю.
«С 1 октября МФО ограничили выдачу гражданам дорогих займов — более 200% годовых — при наличии незакрытых обязательств. Это поможет исключить ситуацию, когда для погашения старых долгов человек берет новые займы с высокой ставкой»,— пояснил первый заместитель начальника Южного ГУ Банка России Валентин Тюменцев.
За девять месяцев на Кубани также сократилось число жалоб на брокерские компании — на 38%, а на паевые инвестиционные фонды — вдвое. Динамика обращений по поводу страховых услуг отличалась от общероссийской. Если в целом по стране число претензий к ОСАГО выросло, то в Краснодарском крае оно осталось на прошлогоднем уровне: регулятор получил 275 таких жалоб.