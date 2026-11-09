Число жалоб на банки и МФО на Кубани с начала года выросло на 13%

Жители Краснодарского края за январь—сентябрь 2026 года направили в Банк России более 11 тыс. жалоб — почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего обращения касались работы банков и микрофинансовых организаций (МФО). При этом число претензий к кредитным организациям немного сократилось, а к МФО — выросло более чем на 60%.