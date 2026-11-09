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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Южный Урал

В Челябинскую область не пустили 12 т фруктов и овощей

Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз в Челябинскую область машины с 12 т фруктов и овощей из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Транспортное средство следовало из Казахстана с разгрузкой в Челябинской области. Водитель перевозил китайскую продукцию — 4,5 т мандаринов, 3,6 т гранатов, 0,5 т кабачков, 2,4 т винограда и 1 т голубики. При проверке было установлено, что на некоторых товарах нет маркировки. Инспекторы составили акт и вынесли предписание о возврате. Машина отправилась на территорию соседнего государства.
Виталина Ярховска