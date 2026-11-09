В Челябинскую область не пустили 12 т фруктов и овощей

Транспортное средство следовало из Казахстана с разгрузкой в Челябинской области. Водитель перевозил китайскую продукцию — 4,5 т мандаринов, 3,6 т гранатов, 0,5 т кабачков, 2,4 т винограда и 1 т голубики. При проверке было установлено, что на некоторых товарах нет маркировки. Инспекторы составили акт и вынесли предписание о возврате. Машина отправилась на территорию соседнего государства.