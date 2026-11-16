Почва ждет поддержки
Как аграрии юга России справляются с дефицитом минеральных удобрений
В южных регионах России не наблюдается существенного дефицита минеральных удобрений. Об этом говорят представители профильных подразделений исполнительной власти. В то же время сами фермеры отмечают рост стоимости удобрений, что вынуждает их искать дешевые аналоги и надеяться на региональные субсидии. Производители говорят о выполнении всех договоренностей по поставкам.
На текущий момент в Краснодарском крае обеспеченность минеральными удобрениями для проведения осенних полевых работ составляет 92,4%. Это, по данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани,— 209,2 тыс. т в действующем веществе (д. в.).
«Работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удобрениями продолжается. В продаже имеются все виды удобрений. Заводы основных производителей и поставщиков минеральных удобрений, осуществляющих поставки в Краснодарский край, находятся на территории Российской Федерации. Основными поставщиками минеральных удобрений в крае являются ООО „ФосАгро“, ООО „Еврохим — Белореченские минеральные удобрения“, расположенное на территории края, а также АО „ОХК ”Уралхим”“»,— рассказали в министерстве.
Как ранее заявлял министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, по итогам 2025 года в регионе произвели на 5,7% минеральных и химических удобрений больше, чем годом ранее.
В Ставропольском крае общая потребность в минеральных удобрениях для проведения комплекса сезонных полевых работ в 2026 году составляет 639,8 тыс. т в физическом весе, из которых 236,3 тыс. т в физическом весе необходимы для проведения полевых работ во втором полугодии, сообщили в краевом минсельхозе.
«По состоянию на 23 октября 2026 года для проведения полевых работ накоплено минеральных удобрений 119,6 тыс. тонн в физическом весе, что составляет 51% от потребности на проведение полевых работ. Накопление минеральных удобрений аграриями продолжается»,— сообщил «G» первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Михаил Мещеряков.
Крым на «игле» удобрений
По словам министра сельского хозяйства Республики Крым Дениса Кратюка, в силу засушливого климата полуострова и непромывного водного режима в регионе не происходит естественного пополнения элементов питания в почве. Поэтому, отмечает собеседник «G», высокая урожайность в Крыму возможна только при внесении полной дозы удобрений в комплексе с иными агроприемами.
«Сегодня в отрасли сохраняются системные ограничения. В первую очередь — высокая стоимость минеральных удобрений. По состоянию на сентябрь 2026 года средние цены на аммиачную селитру составляют 38–39 тыс. руб. за тонну, на карбамид — 45–49 тыс. руб. за тонну, на диаммофоску — около 60 тыс. руб. за тонну. Надбавка к цене формируется преимущественно за счет логистики, так как в Крыму отсутствует собственное крупнотоннажное производство и поставки осуществляются с материка, в том числе паромной переправой»,— рассказывает господин Кратюк.
Также, по его словам, существует недостаток специализированных складских мощностей. Из-за дефицита складов хозяйства Крыма не формируют сезонные запасы, а закупают удобрения «с колес» — в период подготовки к севу или непосредственно во время сева. Это, отмечает министр, повышает уязвимость хозяйств к сбоям поставок в пиковые периоды.
«Высокая стоимость удобрений напрямую ограничивает объемы их внесения, что в перспективе может привести к снижению плодородия почв и падению урожайности.
Научно обоснованная потребность Крыма в минеральных удобрениях составляет 24,08 тыс. т в действующем веществе. В министерстве организован мониторинг цен и наличия минеральных удобрений на региональном рынке с еженедельным представлением сводной информации в Минсельхоз РФ»,— рассказал Денис Кратюк.
Потребность аграриев в минеральных удобрениях в цифрах:
- 84% — обеспечение годовой потребности в минеральных удобрениях АПК России
- 92,4% — обеспеченность аграриев Краснодарского края минеральными удобрениями для проведения осенних полевых работ
- 51% — от потребности накоплено минудобрений аграриями Ставропольского края на проведение полевых работ
- 24,08 тыс. тонн — научно обоснованная потребность Крыма в минеральных удобрениях
По данным органов исполнительной власти субъектов РФ, а также Российской ассоциации производителей удобрений
Потребность закрывается
Согласно данным Российской ассоциации производителей удобрений, на 12 октября 2026 года обеспечение годовой потребности в минеральных удобрениях АПК России составило 84%. Это 4,7 млн т (приобретение с учетом накопленных ресурсов, в пересчете на 100% питательных веществ).
Как рассказали «G» в компании «ЕвроХим», производитель в полном объеме выполняет все обязательства по поставкам удобрений потребителям на внутреннем рынке. Это, по словам представителя общества, не зависит от места расположения аграриев, но в силу многих причин у компании сложились особые отношения с сельхозпроизводителями южных регионов, где традиционно самая высокая концентрация офисов продаж и центров агрохимического обслуживания.
«С 2025 года рынок удобрений регулируется Минсельхозом России. Задача бизнеса и власти — быть в балансе и не просто обеспечивать внутренний рынок необходимыми объемами удобрений, а способствовать росту эффективности их применения. Основным нашим приоритетом остается внутренний рынок. Несмотря на множество факторов, начиная от пересмотра логистики и заканчивая ростом тарифов, цен на различные компоненты и налоговой нагрузки, компания делает все возможное для обеспечения потребителей внутри страны»,— говорят в «ЕвроХиме».
Полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух отмечает, что сложности у аграриев с минеральными удобрениями сегодня есть, но они связаны только лишь с финансами самих аграриев. Глобальные вызовы, по словам собеседника «G», ограничили сельхозтоваропроизводителей в финансовых возможностях приобретать удобрения в желаемом количестве.
«К сожалению, аграриям сегодня приходится где-то поджиматься, где-то пересматривать планы. Цены на удобрения, в отличие от цен на нашу продукцию, не уменьшились по сравнению с прошлым годом, а на селитру — даже немножко подросли. Если еще в августе селитру можно было купить в районе 20–22 руб. за килограмм, то сегодня это уже 24–26 руб. Сложные удобрения так и остаются в районе 60+ руб. за килограмм»,— рассказывает господин Легкодух.
Он признает, что производители минеральных удобрений реагируют на потребности рынка и на спад финансового обеспечения покупателя, поэтому начинают предлагать различные схемы: делают другие компоновки, пытаются уйти в снижение цены, предлагать разные вариации сложных удобрений.
Как ранее сообщала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, до конца текущего года будет принята госпрограмма сохранения и повышения плодородия «Земля», рассчитанная до 2035 года. В фокусе — комплекс почвеннозащитных и почвовосстановительных мероприятий, что должно на 4% повысить в стране долю плодородных земель с оптимальным содержанием фосфора, калия и кислотности.
«У каждой почвы — свои уникальные характеристики, у каждой культуры — свои потребности в минеральном питании. Наше партнерство с фермером почти никогда не заканчивается поставкой удобрений. Оно продолжается через агрохимические консультации, анализ почвы, рекомендации, программы питания растений. Ценность такого подхода — не просто в продукте, а в результате, которого удается достичь вместе»,— говорят в «ЕвроХиме».
При участии государства
29 октября 2026 года министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека подписал приказ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям...». Документ, опубликованный на официальном портале органов власти Краснодарского края и вступающий в силу на следующий день после его подписания, предполагает финансовое обеспечение части затрат фермеров, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, на приобретение удобрений для внесения на посевных площадях, занятых озимой пшеницей, под урожай 2027 года. Отмечается, что меры предусмотрены в условиях действия режима чрезвычайной ситуации на территории Краснодарского края, введенного распоряжением губернатора от 23 сентября 2026 года.
Субсидии будут предоставляться субъектам МСП по заявительному принципу и при соответствии ряду параметров. Все приобретенные удобрения должны быть внесены на посевных площадях, занятых озимой пшеницей урожая 2027 года. Срок рассмотрения заявок составляет не более 20 рабочих дней. Ставка субсидии составляет 3 тыс. руб. на 1 га посевной площади. «Сумма субсидии не должна превышать 95% фактически понесенных затрат на приобретение удобрений, которые были фактически внесены на посевной площади, занятой озимой пшеницей урожая 2027 года»,— говорится в документе.
Вячеслав Легкодух отмечает, что сельхозпроизводители очень рассчитывают на субсидию. «Но все же хочу обратить внимание на то, что аграрии все равно остаются на принципах, что сеять нужно с удобрениями, пускай с дешевыми, поэтому это очень важно»,— резюмирует фермерский омбудсмен.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 16