«К сожалению, аграриям сегодня приходится где-то поджиматься, где-то пересматривать планы. Цены на удобрения, в отличие от цен на нашу продукцию, не уменьшились по сравнению с прошлым годом, а на селитру — даже немножко подросли. Если еще в августе селитру можно было купить в районе 20–22 руб. за килограмм, то сегодня это уже 24–26 руб. Сложные удобрения так и остаются в районе 60+ руб. за килограмм»,— рассказывает господин Легкодух.