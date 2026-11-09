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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Прикамье

В расписании пермского аэропорта вновь появился рейс во Вьетнам

В расписании аэропорта Большое Савино появился рейс из столицы Прикамья в Камрань (Вьетнам). Полет запланирован на 1 января 2027 года. Выполнить его планирует авиакомпания Nordwind Airlines на судне А-330. Время в пути составит 9 часов 10 минут.

пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, недавно стало известно о том, что ранее заявленные на зимний сезон рейсы из Перми в Камрань, которые планировала выполнять авиакомпания Azur Air, отменены. Причина – сокращение полетной программы авиаперевозчика.