Красноярский «Енисей» крупно обыграл одного из лидеров Первой лиги
С крупным счетом 3:0 «Енисей» переиграл одного из лидеров футбольного чемпионата Первой лиги — «Сочи». Матч прошел в Красноярске в манеже «Футбол арена “Енисей”» 8 ноября.
Первый тайм начался с мощного давления «Сочи» на ворота «красно-синих», но, несмотря на большое количество опасных моментов, результата это не принесло. Более того, на 24-й минуте «Енисей» сумел организовать опасную контратаку — один на один с вратарем гостей вышел нападающий Лука Раткович, остановить которого голкипер сочинцев смог только с нарушением правил. Назначенный за это пенальти реализовал Андрей Чуканов.
Еще в первом тайме «Енисей» успел забить второй гол: обводящим ударом Родион Печура положил мяч под штангу ворот. На 51-й минуте после размашистой атаки красноярцы огорчили голкипера «Сочи» в третий раз (гол на счету Александра Ломакина). После этого южане организовали навал на ворота «Енисея», оказавшийся безуспешным.
Красноярский «Енисей» занимает 14-е место в турнирной таблице.