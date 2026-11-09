Красноярский «Енисей» крупно обыграл одного из лидеров Первой лиги

Первый тайм начался с мощного давления «Сочи» на ворота «красно-синих», но, несмотря на большое количество опасных моментов, результата это не принесло. Более того, на 24-й минуте «Енисей» сумел организовать опасную контратаку — один на один с вратарем гостей вышел нападающий Лука Раткович, остановить которого голкипер сочинцев смог только с нарушением правил. Назначенный за это пенальти реализовал Андрей Чуканов.