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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Сибирь

Около 2 тыс. человек остались без горячей воды в красноярском селе

Почти 2 тыс. жителей старинного села Филимоново в Канском муниципальном округе остались без горячего водоснабжения из-за несоответствия качества воды санитарным требованиям. Отключения затронули 15 многоквартирных домов, сообщила прокуратура Красноярского края.

Константин Франовский / Коммерсантъ

По данным ведомства, на протяжении нескольких лет местные жители жаловались на ухудшающееся качество водоснабжения. После проверки Роспотребнадзора ресурсоснабжающая организация ООО «Теплосервис» сообщила о прекращении поставки воды.
Надзорное ведомство проводит проверку. По данным «Среднесибирского УГМС», 10 ноября температура воздуха в этом районе опустится до минус пяти градусов.
Филимоново было основано в 1893 году. Там проживает около 3 тыс. человек.
Александра Стрелкова