Около 2 тыс. человек остались без горячей воды в красноярском селе
Почти 2 тыс. жителей старинного села Филимоново в Канском муниципальном округе остались без горячего водоснабжения из-за несоответствия качества воды санитарным требованиям. Отключения затронули 15 многоквартирных домов, сообщила прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, на протяжении нескольких лет местные жители жаловались на ухудшающееся качество водоснабжения. После проверки Роспотребнадзора ресурсоснабжающая организация ООО «Теплосервис» сообщила о прекращении поставки воды.
Надзорное ведомство проводит проверку. По данным «Среднесибирского УГМС», 10 ноября температура воздуха в этом районе опустится до минус пяти градусов.
Филимоново было основано в 1893 году. Там проживает около 3 тыс. человек.