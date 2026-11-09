Медианная зарплата бухгалтеров на Кубани выросла на 6%

В целом по профессиональной сфере «Финансы, бухгалтерия» работодатели предлагали в регионе медианную зарплату в размере 77 тыс. руб., тогда как ожидания соискателей составляли 80 тыс. руб. Соотношение зарплатных запросов бухгалтеров и предложений работодателей, по оценке аналитиков сервиса, свидетельствует о том, что ожидания специалистов находятся в пределах рыночных предложений. При этом максимальные зарплаты для бухгалтеров в Краснодарском крае достигают 125,5 тыс. руб.