Медианная зарплата бухгалтеров на Кубани выросла на 6%
В Краснодарском крае медианная предлагаемая зарплата бухгалтеров в январе—октябре 2026 года составила 71,1 тыс. руб., увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соискатели рассчитывали в среднем на 70,3 тыс. руб. — на 2% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит hh.ru.
В целом по профессиональной сфере «Финансы, бухгалтерия» работодатели предлагали в регионе медианную зарплату в размере 77 тыс. руб., тогда как ожидания соискателей составляли 80 тыс. руб. Соотношение зарплатных запросов бухгалтеров и предложений работодателей, по оценке аналитиков сервиса, свидетельствует о том, что ожидания специалистов находятся в пределах рыночных предложений. При этом максимальные зарплаты для бухгалтеров в Краснодарском крае достигают 125,5 тыс. руб.
По уровню предлагаемых зарплат бухгалтерам регион занимает место среди лидеров юга России. В Ростовской области медианное предложение составило 69,8 тыс. руб., в Волгоградской области — 60,1 тыс. руб., в Калмыкии и Адыгее — по 60 тыс. руб., в Астраханской области — 53,5 тыс. руб.
В общероссийском рейтинге лидируют Москва, где бухгалтерам предлагают в среднем 126,5 тыс. руб., Магаданская область (120 тыс. руб.) и Камчатский край (108,8 тыс. руб.). В первую пятерку также вошли Сахалинская область (101,5 тыс. руб.) и Московская область (100,1 тыс. руб.).