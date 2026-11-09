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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Из-за недостаточного объема электроэнергии в Крыму введены ограничения

На всей территории Крыма 9 ноября введены ограничения потребления электроэнергии из-за недостаточного объема мощности, поступающей по магистральным сетям. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго».
В компании пояснили, что ограничения необходимы для предотвращения перегрузки электросетей и аварий в энергосистеме. При этом соблюдать графики отключений и равномерно распределять имеющиеся мощности сейчас невозможно.
Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования проводят оперативно, в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах. Поэтому заранее уведомлять потребителей о перебоях с электроснабжением не будут.
Для социально значимых объектов предусмотрены резервные схемы электроснабжения.
Вячеслав Рыжков