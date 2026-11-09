Из-за недостаточного объема электроэнергии в Крыму введены ограничения
На всей территории Крыма 9 ноября введены ограничения потребления электроэнергии из-за недостаточного объема мощности, поступающей по магистральным сетям. Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго».
В компании пояснили, что ограничения необходимы для предотвращения перегрузки электросетей и аварий в энергосистеме. При этом соблюдать графики отключений и равномерно распределять имеющиеся мощности сейчас невозможно.
Отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования проводят оперативно, в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах. Поэтому заранее уведомлять потребителей о перебоях с электроснабжением не будут.
Для социально значимых объектов предусмотрены резервные схемы электроснабжения.