За выходные в Башкирии при пожарах погибли два человека

Ночью 7 ноября в МЧС региона из ожогового центра ГКБ 18 сообщили о госпитализации 57-летнего пострадавшего в реанимацию с сильными ожогами и отравлением продуктами горения. Пожарную охрану не вызывали. Через сутки раненый скончался.