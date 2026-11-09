За выходные в Башкирии при пожарах погибли два человека
За прошедшие выходные в Башкирии во время пожаров погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по республике.
Ночью 7 ноября в МЧС региона из ожогового центра ГКБ 18 сообщили о госпитализации 57-летнего пострадавшего в реанимацию с сильными ожогами и отравлением продуктами горения. Пожарную охрану не вызывали. Через сутки раненый скончался.
9 ноября при тушении пожара в деревне Булановка Белебеевского района обнаружили погибшего, личность которого устанавливается. Пожарные МЧС и добровольная пожарная команда Шаровского сельсовета потушили бревенчатую баню. Дознаватель устанавливает обстоятельства происшествия.
Всего с начала года в Башкирии произошло 6,08 тыс. пожаров, в которых погиб 161 человек.