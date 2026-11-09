Вокруг новосибирского озера готовят рекреационную зону на площади 55 гектаров
Законопроект о переводе земель внесен в областной парламент
Власти Доволенского муниципального округа планируют обустроить пляжную и прогулочную зоны вокруг озера Доволенское. Это следует из законопроекта о переводе земельного участка из состава сельскохозяйственных земель в земли особо охраняемых территорий и объектов.
Документ внесен в Законодательное собрание Новосибирской области. Площадь участка составляет 55 га. Он находится в собственности муниципалитета.
«Указанный земельный участок граничит с озером Доволенское и с давних пор является зоной отдыха населения. Озеро Доволенское имеет природное происхождение, на берегу озера расположился санаторий “Доволенский”»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По данным руководителя областного департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова, после перевода земель участок будет предоставлен в аренду «организации, заинтересованной в развитии зоны отдыха».