Также, по словам директора ООО «Агро», из поддержки на элитное семеноводство власти убрали «суперэлиту», что лишило возможности получения этой поддержки семеноводческие хозяйства. «С одной стороны, возможно, у государства была мысль, что и так существует добавочная стоимость, но, к сожалению, мы не можем ее заложить, так как в отрасли сложная ситуация, и, я повторюсь, мы все в одной связке — от фермера до производителей. И, когда нет заработка на земле, его нет и в смежных производственных отраслях»,— резюмирует господин Тутов.