Наука склоняется к земле
Как селекция и семеноводство на юге обеспечивают продовольственную безопасность страны
В южных регионах России, как и по всей стране, с каждым годом увеличивается доля семян отечественной селекции. Если по пшенице аграрии уже несколько лет как перешли на 100-процентное использование российских семян, то по ряду культур, таких как, например, сахарная свекла или подсолнечник, сельское хозяйство остается зависимо от импорта. Эксперты отмечают, что сегодня отечественная селекция переходит от замещения импортных гибридов к созданию генетики под конкретные условия: климатическую зону, технологию возделывания и требования переработки.
Селекция и семеноводство играют важную роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечении их устойчивости к негативным воздействиям внешних факторов, констатируют в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. По информации ведомства, стабильное производство и развитие агропромышленного комплекса обеспечивают находящиеся в регионе ведущие федеральные научные центры, такие как Национальный центр зерна им. П.П. Лукьяненко, Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта, ФНЦ риса, а также семеноводческие хозяйства.
«С каждым годом селекционеры представляют все больше новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Их ускоренное внедрение способствует увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции и повышению эффективности аграрного производства. Ежегодно на территории Краснодарского края в целях популяризации отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур закладываются демонстрационные посевы, на которых наглядно представлены преимущества и достижения отечественной селекции»,— говорят в краевом минсельхозе.
В настоящее время объем производства семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции позволяет обеспечить потребность аграриев Кубани, говорят в министерстве. Ежегодно семенами отечественной селекции в Краснодарском крае засевается порядка 100% площадей озимых зерновых колосовых культур и риса, около 90% площадей сои, порядка 50–60% кукурузы и подсолнечника, более 20% сахарной свеклы.
В министерстве сельского хозяйства Ростовской области «G» сообщили, что на сегодняшний день семеноводство на Дону представляют четыре научных института и 47 семеноводческих хозяйств. «За последние три года в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию, внесено 30 новых высокопродуктивных сортов и гибридов зерновых, масличных и других культур донских селекционеров, которые характеризуются высоким уровнем адаптации к почвенно-климатическим условиям. Основной культурой возделывания в области является озимая пшеница»,— рассказали в министерстве.
По словам первого замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Михаила Мещерякова, в соответствии с указом президента России к 2030 году необходимо достичь 75%-ной самообеспеченности семенами всех основных культур и Ставрополье продолжает активно наращивать долю российских семян. Основную долю в структуре посевных площадей на Ставрополье, по словам замминистра, составляют озимые зерновые культуры (порядка 70%). Используемые семена озимых культур на 100% отечественной селекции.
«По семеноводству озимых культур процесс отработан, и факторов, сдерживающих развитие данного направления, не отмечается. По данным культурам семеноводство в крае ведется не только научными селекционными центрами, но и крупными сельхозтоваропроизводителями края, 17 из которых имеют статус семеноводческих хозяйств»,— говорит господин Мещеряков.
Он также отмечает, что в Ставропольском крае под урожай 2026 года заложены участки гибридизации сахарной свеклы отечественной селекции, по итогам уборки с площади 851,8 га получено 1080 т семян. Планируется увеличение площадей семенных участков до 2030 года до 1040 га, а производства семян — до 1560 т.
Экономикой по семенам
Руководитель Аналитического центра Ruseed Маргарита Свищева отмечает, что в силу негативных экономических факторов отечественные аграрии оптимизируют себестоимость производства, что усиливает переход на отечественные семена, у которых ниже цена, меньше валютные и логистические риски.
«Погода в этом году сезон поддержала. После засушливых 2024–2025 годов на юге более благоприятные условия, урожайность восстановилась практически по всем культурам. На конец октября в Краснодарском крае урожайность подсолнечника составила 25,8 ц/га против 14,2 ц/га годом ранее. В Ростовской области урожайность подсолнечника выросла с 9,8 до 18,7 ц/га. Такой разрыв между двумя сезонами показывает, насколько урожай на юге зависит от погоды. Поэтому устойчивость к засухе и другим стрессам становится одним из главных критериев выбора гибрида»,— рассказывает аналитик.
По словам госпожи Свищевой, среди ключевых трендов этого сезона в области семеноводства можно выделить рост масличного клина: доля масличных в структуре посевов в 2026 году держится на рекордных 27% против 18% в 2020 году. Кроме того, отмечает аналитик, идет ускоренное замещение иностранной генетики, прежде всего в подсолнечнике, растет число отечественных оригинаторов и гибридов, внедряются инструменты ускоренной селекции и цифрового учета.
Президент селекционно-семеноводческой компании «СОКО» Олег Ширинян также отмечает двукратный рост урожайности всех культур на юге России после двух предыдущих засушливых сезонов, выделяя в качестве основного тренда отрасли отсутствие резких изменений в структуре посевных площадей. По словам эксперта, такая стабильность и диверсификация рисков позволяют формировать устойчивые показатели в целом по отрасли. В то же время эксперт отмечает существенный дефицит кадров в отрасли.
«Дефицит специалистов в области биоинформатики замедляет процесс перехода на новые методы селекции, основанные на использовании генных маркеров хозяйственно ценных признаков, геномном редактировании и т. п. В этом направлении ведется активная работа как в государственных, так и в частных селекционных центрах»,— говорит господин Ширинян.
Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в сфере семеноводства предоставляются следующие меры государственной поддержки:
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельхозкультур;
- возмещение части затрат на закладку питомников, кроме виноградных;
- возмещение части затрат на приобретение оригинальных и (или) элитных семян картофеля и овощных культур.
Отечественное заполоняет
В целом по стране доля семян отечественной селекции с 2022 по 2025 год выросла с 60,3 до 69,3%, а импорт семян за этот период сократился почти в пять раз, констатирует Маргарита Свищева. По ее словам, на юге России картина сильно различается по культурам. Так, в Краснодарском крае озимые колосовые и рис практически полностью засеваются семенами отечественной селекции, по сое доля российских семян составляет 82%, по кукурузе — 68%, по сахарной свекле — 24%.
«Наибольшая динамика наблюдается в подсолнечнике, ключевой масличной культуре юга. Доля отечественной селекции в посевах подсолнечника на Кубани выросла с 58% в 2025 году до 76% в 2026-м, а доля иностранной генетики сократилась с 38 до 21%. Таким образом, по озимым колосовым и рису потребность полностью закрывается отечественной селекцией, по сое и подсолнечнику она близка к этому»,— говорит руководитель Аналитического центра Ruseed.
Олег Ширинян добавляет, что на юге России есть отставание по отечественным семенам рапса, гороха и по овощам, особенно закрытого грунта. По его словам, весьма показательна тенденция замещения иностранной селекции сахарной свеклы отечественными гибридами: еще несколько лет назад почти 100% полей сахарной свеклы засевалось иностранными семенами, сейчас отечественные гибриды начали вытеснять иностранцев.
Как отмечают в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, развитие семеноводства и селекции сахарной свеклы является ключевым вопросом не только для Краснодарского края, но и для Российской Федерации. «Селекцией сахарной свеклы занимается Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы, расположенная в Гулькевичском районе. Станция ежегодно закладывает демонстрационные посевы, чтобы оценить качество и конкурентоспособность отечественных семян в сравнении с иностранными»,— говорят в минсельхозе края.
В рамках развития семеноводства в Краснодарском крае с 2019 года за счет средств краевого бюджета краевой минсельхоз субсидирует приобретение гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции. Ежегодно на эти цели направляется более 15 млн руб.
Господин Ширинян считает, что по уровню урожайности и адаптивности селекции отечественная наука давно опережает зарубежную, работа ведется в отношении важных хозяйственно ценных признаков, как то: содержание масла, протеина, крахмала, влагоотдача, различные виды устойчивостей и т. п. «Наши селекционные центры уже успешно решают многие из этих задач и движутся в правильном направлении, их просто необходимо поддержать именно сейчас, чтобы снизить зависимость от прихотей из-за границы. Можно с уверенностью констатировать, что по таким культурам, как пшеница (озимая и яровая), ячмень (фуражный), рис, соя, можно уже сейчас отказаться от зарубежных сортов и гибридов. Отечественная селекция кукурузы и подсолнечника продолжает успешно замещать иностранную, снижая зависимость от последней»,— говорит президент «СОКО».
Генетика под конкретные условия
По словам Марины Свищевой, сегодня отечественная селекция переходит от замещения импортных гибридов к созданию генетики под конкретные условия: климатическую зону, технологию возделывания и требования переработки. Развивается инфраструктура: в Адыгее работает селекционно-семеноводческий центр мощностью до 10 тыс. т семян подсолнечника в год, рядом построен агробиотехнопарк «Кластер Вавилов» с генетической лабораторией и фитотронным комплексом.
«С технологической точки зрения отрасль осваивает ускоренную селекцию. Все шире применяются маркер-ориентированная и геномная селекция, а цифровое фенотипирование постепенно заменяет визуальную оценку признаков. Результаты развития отрасли мы уже видим в полях: отечественные гибриды показывают высокую урожайность и часто превосходят иностранные аналоги»,— говорит госпожа Свищева.
Олег Ширинян отмечает, что в рамках реализации большого проекта развития сельского хозяйства в России до 2030 года уже зарегистрированы новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, созданные на новых принципах. Например, появился первый отечественный генетически высокобелковый сорт сои «СК Тева» с содержанием протеина более 47%.
«В отрасли сегодня активно используются автоматизация фенотипирования и массовое генотипирование растений с целью получения генетических маркеров хозяйственно ценных признаков. Также полным ходом идет цифровизация и систематика обработки данных селекционных посевов. В числе новейших методик — осознанный подбор исходного материала для создания новых сортов и гибридов на основании генетических анализов родителей. Кроме того, осуществляется выбраковка на начальных этапах селекции априори неперспективного в отношении того или иного хозяйственно ценного признака селекционного материала с применением генетических маркеров»,— рассказывает господин Ширинян.
В числе новейших технологий он также называет геномное редактирование при создании новых линий; применение фитотронов и зимних питомников в Южном полушарии для ускорения процесса выравнивания нового материала для селекции; разработку технологии дигаплоидов для ускоренного генетического выравнивания полученных линий, а также другие технологии, дающие в руки селекционера инструменты для таргетарного решения поставленных задач по ускоренному созданию новых сортов и гибридов.
По словам директора ООО «Агро» (Ростовская область) Артема Тутова, сегодня все тяжелее внедрять инновации, но тем не менее аграрии стараются не сокращать затраты по защите и питанию, частично переходить на минимальную обработку почвы. «Что касается подготовки семенного материала, то тут экономить не получается, и, может, не такими темпами, как хотелось бы, но стараемся модернизировать линию. Например, не так давно приобрели фотосепаратор — это незаменимое оборудование, если необходимо откалибровать семена по цвету и убрать сорную примесь, если она схожа по калибру»,— говорит участник рынка.
Властное участие
Марина Свищева отмечает, что государство сегодня задает целевые ориентиры и формирует экономические стимулы для развития семеноводства и селекции. Например, по ее словам, в Краснодарском крае хозяйствам возмещается часть затрат на покупку семян сахарной свеклы отечественной селекции. «Научную часть поддерживают Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы и нацпроект „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. В рамках ФНТП также стимулируется и спрос на созданные в ней семена»,— рассказывает аналитик.
По словам Олега Шириняна, поддержка власти на местах процесса проведения селекционных работ имеет большое значение. Это, по его словам, и информационная помощь в представлении и популяризации деятельности селекционных центров, и поддержка экспорта и экспонентов, и субсидии на поддержание деятельности, и наделение частных селекционных компаний землей сельхозназначения из федерального фонда перераспределения.
Артем Тутов рассказал, что порядок получения субсидий на семена в Ростовской области претерпел значительные изменения: если раньше сельхозтоваропроизводители приобретали семена, сеяли, а потом по факту заявлялись на получение субсидий, то сейчас, по словам участника рынка, необходимо заявиться еще до покупки семян и «забронировать» бюджетные средства для покупки семян.
«Этот порядок имеет как плюсы, так и минусы. Из очевидных минусов мы видим то, что весной зачастую еще нет понимания севооборота на следующий год и тем самым мы себя обязываем сеять то, на что заявились. Из плюсов — то, что мы заранее понимаем, хватает ли в бюджете денежных средств для данных целей или нет, и уже на основании возможностей выстраиваем севооборот»,— рассказывает собеседник «G».
Также, по словам директора ООО «Агро», из поддержки на элитное семеноводство власти убрали «суперэлиту», что лишило возможности получения этой поддержки семеноводческие хозяйства. «С одной стороны, возможно, у государства была мысль, что и так существует добавочная стоимость, но, к сожалению, мы не можем ее заложить, так как в отрасли сложная ситуация, и, я повторюсь, мы все в одной связке — от фермера до производителей. И, когда нет заработка на земле, его нет и в смежных производственных отраслях»,— резюмирует господин Тутов.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 12