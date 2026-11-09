В Агидели выявили нарушения при благоустройстве сквера

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте 2025 года администрация Агидели заключила с компанией контракт на благоустройство сквера по Комсомольскому бульвару и прилегающей к нему территории на сумму более 10 млн руб. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».