В Агидели выявили нарушения при благоустройстве сквера
В отношении начальника отдела муниципальных закупок мэрии возбудили дело
Прокуратура Агидели возбудила административное дело о неприменении мер ответственности к подрядчику в случае нарушения им условий контракта (ст. 7.30.2 КоАП РФ) в отношении начальника отдела муниципальных закупок администрации города.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте 2025 года администрация Агидели заключила с компанией контракт на благоустройство сквера по Комсомольскому бульвару и прилегающей к нему территории на сумму более 10 млн руб. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Несмотря на то, что подрядчик нарушил сроки исполнения обязательств, мэрия не взыскала с него неустойку, хотя это было прописано в контракте, и оплатила работы в полном объеме.
После претензий прокуратуры администрация направила требование о взыскании с контрагента более 40 тыс. руб. неустойки, отметили в ведомстве.