В Самарской области сократилось производство крепкого алкоголя
В январе-сентябре 2026 года в Самарской области на 4,4% сократилось производство крепкого алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.
За 10 месяцев текущего года в регионе произвели 2,5 млн дал алкоголя крепче 9%. По этому показателю Самарская область входит в топ-10 субъектов РФ.
В целом по России выпуск продукции крепче 9% сократился на 6,1% год к году, до 73,67 млн дал.