Оренбурженка отсудила у турагентства компенсацию за сорванный отпуск

Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск местной жительницы к туристическому агентству. Женщина обратилась в суд, поскольку ее поездка в Египет за 173,5 тыс. руб. не состоялась из-за травмы дочери, а туроператор вернул лишь часть суммы вместо полной компенсации. Об этом сообщила пресс-служба суда в понедельник, 9 ноября.