Оренбурженка отсудила у турагентства компенсацию за сорванный отпуск
Истица добивалась полного возвращения средств
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск местной жительницы к туристическому агентству. Женщина обратилась в суд, поскольку ее поездка в Египет за 173,5 тыс. руб. не состоялась из-за травмы дочери, а туроператор вернул лишь часть суммы вместо полной компенсации. Об этом сообщила пресс-служба суда в понедельник, 9 ноября.
Женщина приобрела тур на себя и свою несовершеннолетнюю дочь. Накануне поездки ребенок получил травму, из-за этого путешествие пришлось отменить. Агентство ограничилось возвратом своего вознаграждения в размере 8,9 тыс. руб., после чего оренбурженка обратилась за защитой в суд.
Уже после подачи иска турфирма перечислила клиентке 161,1 тыс. руб. Но остаток в 2,5 тыс. руб. агентство так и не вернуло, хотя данные расходы заказчик подтвердить не смог.
При этом суд отметил, что по закону турист вправе отказаться от поездки, поэтому средства подлежат взысканию. Помимо основной суммы, с агентства взысканы компенсация морального вреда (2 тыс. руб.), штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (40 тыс. руб.), оплата услуг представителя (20 тыс. рублей) и почтовые расходы (более 1 тыс. руб.). Итого — 65 344 рубля. Общая сумма составила более 65,3 тыс. руб.