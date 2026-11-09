Банк банкротит сносившую здания на Ставрополье компанию из-за долга в 28,7 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Китеж» (село Кочубеевское, профиль — разборка и снос зданий). Соответствующее определение по делу опубликовано в картотеке инстанции.
Инициатором банкротства выступил банк. Как следует из материалов дела, задолженность компании перед банком составляет 28,74 млн руб., в том числе 21,83 млн руб. — основной долг, 4,44 млн руб. — проценты, 1,91 млн руб. — пени и 556 925 руб. — расходы по уплате госпошлины.
Основанием для иска стало неисполнение обязательств по кредитному договору от 10 ноября 2023 года № ЭКР/002023-022153, по которому банк выдал «Китежу» 30 млн рублей. Факт наличия долга ранее подтвержден вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ставропольского края от 22 декабря 2025 года по делу, которым кредитное соглашение было расторгнуто. На момент подачи заявления о банкротстве просрочка превысила три месяца. Должник, надлежащим образом уведомлявшийся о заседаниях, в суд не явился, отзыв на иск и доказательства погашения задолженности не представил.
Суд установил, что требования кредитора соответствуют условиям закона о банкротстве (сумма превышает 2 млн рублей, обязательства не исполнены более трех месяцев). Уведомление о намерении обратиться в суд банк опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Временным управляющим должника утвержден Александр Еремицкий, член Ассоциации «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих».
Требования банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Сумма штрафных санкций (пени) выделена в группу «финансовые санкции» третьей очереди. Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения назначено на 6 апреля 2027 года. К этой дате временный управляющий должен представить суду отчет о своей деятельности, анализ финансового состояния «Китежа» и реестр требований кредиторов. Руководитель компании Диана Калайчева обязана в течение 15 дней предоставить управляющему и в суд перечень имущества и бухгалтерские документы за последние три года, а также ежемесячно информировать об изменениях в составе активов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.