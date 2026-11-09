Банк банкротит сносившую здания на Ставрополье компанию из-за долга в 28,7 млн рублей

Требования банка включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Сумма штрафных санкций (пени) выделена в группу «финансовые санкции» третьей очереди. Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения назначено на 6 апреля 2027 года. К этой дате временный управляющий должен представить суду отчет о своей деятельности, анализ финансового состояния «Китежа» и реестр требований кредиторов. Руководитель компании Диана Калайчева обязана в течение 15 дней предоставить управляющему и в суд перечень имущества и бухгалтерские документы за последние три года, а также ежемесячно информировать об изменениях в составе активов.