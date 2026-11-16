«Сезон можно оценить как успешный»
Сельскохозяйственный сезон 2026 года для ключевых аграрных регионов страны — Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья — можно оценить как успешный. Об этом Guide рассказали в профильных региональных министерствах. Хороший урожай можно объяснить отсутствием засухи, серьезных ЧС, а также благоприятным температурным и водным режимами. В настоящее время уборка большинства культур на юге уже завершена. Главные достижения АПК южных регионов — в подборке «G».
58,2 ц/га урожайность озимой пшеницы на Кубани
13,6 млн тонн произведено ранних зерновых и зернобобовых кульур в Ростовской области
1,13 млн га застрахованных площадей в Ставропольском крае
26 ц/га средняя урожайность подсолнечника в Краснодарском крае
589,63 тыс. тонн экспорта зерновых культур Ставропольского края
68,9 ц/га средняя урожайность кукурузы в Ставропольском крае
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 11