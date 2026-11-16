Сельскохозяйственный сезон 2026 года для ключевых аграрных регионов страны — Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья — можно оценить как успешный. Об этом Guide рассказали в профильных региональных министерствах. Хороший урожай можно объяснить отсутствием засухи, серьезных ЧС, а также благоприятным температурным и водным режимами. В настоящее время уборка большинства культур на юге уже завершена. Главные достижения АПК южных регионов — в подборке «G».